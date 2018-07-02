CHP: Bizim mahalleye hitap eden dili terk edeceğiz, karşı mahalleden oy isteyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin yeni yol haritasını şu sözlerle anlattı: "Bizim mahalleye hitap eden dili terk edeceğiz, karşı mahalleden oy isteyen, onlara hitap eden bir dil ve çalışma yöntemi benimseyeceğiz.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin yeni yol haritası konusunda açıklamalarda bulundu.

"Bizim mahalle" diye nitelendirdiği gruba hitap eden dili terk edeceklerini söyleyen Tezcan, “Karşı mahalleden oy isteyen, onlara hitap eden bir dil ve çalışma yöntemini benimseyeceğiz” dedi.

Habertürk’ten Düzgün Karadaş’ın haberine göre Bülent Tezcan şunları söyledi:

"Seçim sonuçlarından gerekli dersleri çıkarmak için üç koldan analiz yapacağız. Birincisi parti dışından bu konuda uzman bir heyete, teknik analiz yaptıracağız. Partinin hassasiyetleri dışında bu analiz objektif kriterleri içinde barındıracak. Eşzamanlı olarak partinin Ar-Ge birimi seçimlerin sonuçlarına ilişkin siyasi bir analiz yapacak. Üçüncüsü ise yerel analizleri kapsayacak. Bunu örgütlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz.

Partinin yetkili organlarında yapılacak değerlendirmenin ışığında gelecek planlamasını yapacağız. Bu noktada genel başkanımızın yıllardır dile getirdiği örgüt reformunu hayata geçireceğiz. Çünkü örgütlerimiz, seçimlerde örgütlenme ve çalışma yöntemleri konusunda arzu edilen noktada değil. Örgüt çalışmasında nokta hedefli çalışma yöntemine geçeceğiz. Oy aldığımız bizim mahalleyi hedef alan, bizim mahalleye hitap eden dili terk edeceğiz. Sadece kendi mahallemize seslenerek, onlardan oy isteyerek, birbirimizi gaza getiren bir çalışma üslubu yerine; karşı mahalleden oy isteyen, onlara hitap eden ve partimize oy vermeyen seçmene hitap edecek bir dil ve çalışma yöntemini benimseyeceğiz."