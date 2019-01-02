CHP bir ili daha İyi Parti'ye bıraktı

31 Mart yerel seçimlerine ittifakla girecek İyi Parti ile CHP arasındaki il paylaşımı sürüyor.

Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Manisa, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep gibi illeri ittifak kapsamında İyi Parti'ye bırakan CHP, şimdi de Nevşehir'de aday çıkarmama kararı aldı. Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya konuyu bugünkü köşesine taşırken, Afyonkarahisar, Niğde ve Kırşehir’de ise CHP adayıyla seçime girileceğini yazdı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

CHP kendinde olan İzmir, Aydın, Muğla, Tekirdağ ve Hatay büyükşehirlerin dışında elinde tuttuğu 8 il; Burdur, Sinop, Giresun, Kırklareli, Zonguldak, Edirne, Çanakkale ve Yalova dışında kalan illerde de ittifak yapabileceğini bildirmiş.

Bu kapsamda Kırıkkale, Afyonkarahisar, Niğde, Kırşehir’de CHP, Nevşehir’de İYİ Parti ile yola devam konusunda müzakerede son noktaya gelinmiş; bu illerin ilçelerinin de paylaşımı üzerinde durulmuş.

Örneğin Kırşehir belediye başkanlığı ile Kaman ilçesi CHP’ye bırakılırken, sağ seçmenin ağırlıkta olduğu Mucur ve Çiçekdağ’da İYİ Parti adayı ile yola devamı üzerinde bir noktaya gelinmiş.

İYİ Parti’deki beklenti, Cumhur İttifakı'nda kurulan denklem ile MHP’ye sunulan kolaylığı, CHP’nin de kendilerine göstermesi...

Nasıl ki 3 seçim bölgesi olan İstanbul ve Ankara’da her bir bölgeden bir ilçe MHP’ye bırakıldıysa, CHP’nin de benzer şekilde 3 bölgeden birer ilçeyi bırakması isteniyor.

Talep edilen ilçeler ise MHP’nin de aday gösterdiği Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı’nın yanı sıra; AK Parti’nin aday gösterdiği Keçiören ve Kahramankazan; müzakereler devam ediyor.