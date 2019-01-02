CHP binasında İyi Parti söylentisine karşı oturma eylemi başlatıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde adayın İyi Parti'den olacağı yönündeki duyumlara tepki gösteren CHP'liler, parti binasından oturma eylemi başlattı.

CHP Körfez İlçe Gençlik ve Kadın Kolları, belediye başkan aday adayları ile ilçe yöneticileri, seçimde adayın İyi Parti'den çıkacağı söylentisine karşı ilçe binasında oturma eylemine başladı.

CHP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı, yaptığı açıklamada, genel olarak CHP ve İyi Parti ittifakına karşı olmadıklarını ancak ittifakın Körfez ilçesinde en az yüzde 22 oyu olan CHP'nin çatısı altında olmasını istediklerini söyledi.

İyi Parti'nin en son seçimde ittifakla yüzde 7'lik bir oy potansiyelinin olduğunu, son yapılan anketlerde de yüzde 3,5 oranında çıktığını aktaran Papakçı, "Körfez ilçede CHP hiçbir zaman adaysız kalmamıştır. Biz de Körfez'in seçmenlerinin, CHP tabanı ve seçmeni ile CHP'nin onurunu korumak için, 4 Ocak'ta MYK ve Parti Meclisimiz toplanana kadar buradan takip etme, parti binasını terk etmeme ve oturma eylemi yapmayı düşündük" diye konuştu.

Papakçı, "4 Ocak'ta 'İYİ Parti'nin adayını destekleyeceksiniz' derlerse bu süreci buradan ile taşımayı düşünüyoruz. İl binasında oturma eylemine devam edeceğiz. Sesimizi Ankara duysun, genel merkezimiz duysun." dedi.

