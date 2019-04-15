CHP, Binali Yıldırım'ın açıkladığı sonuca tepki gösterdi, son durumu açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP adayı Binali Yıldırım'a yanıt verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'a yanıt verdi.

"Biz milli iradenin sandıkta iç edilmesinin önüne geçilmesine çalışıyoruz. Başta 29 bin olarak açıklanan rakam 12 bin seviyesine çekilmiştir" diyen Yıldırım'a YSK verileriyle yanıt veren Kaftancıoğlu, "Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala... Milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz Yalan çok ama bir somut örnek YSK son durum bilgisi: Ekrem İmamoğlu 4.170.058 Binali Yıldırım 4.156.170 Fark 13888" dedi.

Kaftancıoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Nüfus müdürlükleri ve sandık kurullarını oluşturma yetkisi nereye bağlıdır?” sorusunu tekrarlayarak Büyükçekmece’de yalanlara karşı gerçek rakamı verelim 24 Haziran 2018’de seçmen sayısı: 172.351 31 Mart 2019’da seçmen sayısı: 174.661 Artış: 2.310" ifadelerini kullandı.