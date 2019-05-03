CHP: Bazı jandarma görevlileri Kılıçdaroğlu'na linç girişiminin parçası olabilir

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin olarak 'Organize linç girişiminin bir parçasının da bazı jandarma görevlileri olabileceği kuşkusunu açığa çıktı' ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’taki linç girişimiyle ilgili Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut hakkında “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Jandarmanın müdahalesinde eksikliklere dikkat çekilen dilekçede, “Organize linç girişiminin bir parçasının da bazı jandarma görevlileri olabileceği kuşkusunu açığa çıktığı” ifadesi yer aldı.

'SOMUT GEREKLİLİK ORTAYA ÇIKTI'

Duvar'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve refakatindeki CHP’lilere yönelik gerçekleştirilen organize linç girişimi sonrasında, görevlerinin gereklerini yapmayan emniyet ve jandarma ilgilileri hakkında soruşturma başlatıldığı ancak “süreç içerisinde edinilen bilgiler çerçevesinde, görevinin hiçbir gereğini yapmadığı algılanan” Ankara İl Jandarma Komutanı olan Tuğgeneral Ünsal Bulut hakkında da işlem yapılması için somut başvuru gerekliliğinin ortaya çıktığı belirtildi. Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut’un; bilinçli/bilinçsiz hata ve eksiklikleri ile “linç girişiminin yaşanmasına ve olayların büyümesine neden olduğu” ileri sürülen suç duyurusunda, komutan hakkında görevi kötüye kullanma suçu kapsamında soruşturma başlatılması talep edildi.

‘YANINDA OLDUĞU İZLENİMİ VERDİ AMA GÖREVİNİ YAPMADI’

Dilekçede öne çıkan iddialarda şu ifadeler yer aldı, “İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut; Genel Başkanımıza yönelik linç girişimi sırasında Genel Başkanımızın yanında bulunarak yardımcı olmaya çalıştığı izlenimi vermiş ise de anlaşılmaz bir biçimde konum ve ünvanının kendisine yüklediği hiçbir görev ve sorumluluğu yerine getirmemiştir! Zira, İl Jandarma Komutanının görevi, hiçbir şey yapmaksızın Genel Başkanın yanında bulunmaya çalışmak değildir! Olaylara ilişkin video görüntüleri izlendiğinde de algılanacağı üzere, olaylara müdahale etmeye çalışan, önlemler alan, suçluları yakalayan, linç girişimini yapanları önlemeye ve oradan uzaklaştırmaya çalışan hiçbir jandarma görevlisi bulunmamaktadır! Açıkçası İl Jandarma komutanının, emrindeki yüzlerce Jandarma görevlisine neden talimat vermediğinin ortaya çıkarılması da gerekmektedir!”

Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürünün uyarılarına da kayıtsız kalındığına dikkat çekilen dilekçede jandarmanın olaylara müdahalesiyle ilgili mevzuatlar istendi, bu konuda uzman bilirkişi dinlenmesi talep edildi. Dilekçede “bu sayede Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut’un ve diğer ilgililerin bilinçli/bilinçsiz hataları, eksiklikleri belirlenmiş olacaktır” denildi.

İl Jandarma komutanının üst düzey protokolün katılacağı cenaze töreni için herhangi bir plan yapmadığı ve gerekli talimatları vermekten kaçındığı iddia edilen dilekçede, “Linç girişiminin yaklaşık 2 saat boyunca Jandarma tarafından önlenmemiş bulunması, ek kuvvetlerin hızla getirtilmemesi, Jandarma tarafından hiçbir faaliyet icra edilmemesi, dahası Jandarmanın ekip ve ekipmandan yoksun olması, önceden planlandığı düşünülen Organize Linç Girişiminin bir parçasının da bazı Jandarma görevlilerinin olabileceği kuşkusunu açığa çıkarmaktadır!” denildi.

EMEKLİ ALBAYIN DEĞERLENDİRMESİ YER ALDI

Dilekçede olayın videolarını izleyen emekli bir Jandarma subayının da şu değerlendirmeler de yer aldı:

“a) Hiçbir şekilde planlama yapılmamış! b) Hiçbir müdahale yok! Yapılmaya çalışılan müdahale de yanlış! c) Tahliye uygulaması, bütünüyle yanlış (dahası kötü niyetli olabilir)! d) Yapılan uyarılar, kesinlikle hatalı! e) Linç girişimi, sıradan bir protesto eylemi kapsamına indirgenmiş! Eylemi gerçekleştirenlere yönelik mutlaka müdahale yapılması ve eylemcilerin dağıtılması, provakatörlerin gözaltına alınması gerekirken bu gerekliliklerden kaçınılmış!"