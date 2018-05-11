CHP, Bakanlar Kurulu'na verilen KHK yetkisini AYM'ye götürüyor

CHP parti sözcüsü Bülent Tezcan, Bakanlar Kurulu'na verilen KHK çıkarma yetkisinin iptali için konuyu pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan, düzenlediği basın toplantısında Bakanlar Kurulu'na verilen KHK çıkarma yetkisinin iptali için konuyu pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.
Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Herkesin düşüncesini söylediği ortak bir zemin yerine kutuplaşmayı seçen bir zeka sorunuyla karşı karşıyayız.
- Millet artık tamam diyor, huzur ,adalet için tamam diyor. Kutuplaşmama olmaması için , gelecek kaygısı için tamam diyor. 16 yıldır Türkiye'yi sıkıntıya sokanlara tamam diyor.
- Toplam 2 bin 319 aday adayımız var.