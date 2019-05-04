CHP avukatından YSK açıklaması: İtiraz reddedilmeli, İmamoğlu kazandı

CHP genel merkez avukatlarından Çağlar Çağlayan, YSK'nin incelemesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkez avukatlarından Çağlar Çağlayan, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimleri incelemesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Av. Çağlar Çağlayan, şunları kaydetti: "YSK incelemesi bitti. Hükümlü, kısıtlı, ölü olup oy kullandığı tespit edilen 776 kişi bulundu. Sonuca etkili değil. Sandık kurulu oluşumu nedeniyle de YSK iptal kararı vermiyor. O sandıklarda usulsüzlük yapıldığı kanıtlanmalı. İtiraz reddedilmeli. İmamoğlu kazandı."

Oysa AKP, YSK'ye itirazında 41 bin 132 "kısıtlı seçmen" olduğunu iddia etmişti. YSK bulgularına göre İstanbul'un tüm ilçelerinde 766 "kısıtlı seçmen" bulunduğu anlaışlmış oldu.

İşte Av. Çağlar Çağlayan'ın paylaşımı: