CHP Ankara milletvekili Levent Gök: Suruç'ta çok sayıda sivil silahlı

CHP Ankara milletvekili Levent Gök Suruç'ta görüşmelerinin ardından bir açıklama yaptı. Olaylara 'ayrıştırıcı siyasi dil'in yol açtığını söyleyen Gök, Suruç'ta çok sayıda sivil yurttaşta silah olduğunu tesbit ettiklerini belirtti ve bunun sorgulanması gerektiğine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Suruç’ta yaşanan ve dört kişinin yaşamını yitirdiği olayı araştırmakla görevlendirilen Ankara milletvekili Levent Gök açıklama yaptı. Levent Gök olayın birkaç gün önce yaşanan bir tartışmayla başladığını belirterek "Vahim tabloyu ortaya çıkaran ayrıştırıcı siyasi dildir" dedi. Gök Suruç'ta çok sayıda sivilde silah olduğunu fark ettiklerini, bu kadar silahlanmanın sorgulanması gerektiğini dile getirerek otopsi raporlarının derhal açıklanmasını talep etti.

Gök'ün açıklaması şöyle:

"Genel başkanımızın talimatıyla inceleme yaptık. Dün Urfa valisi, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bölgede yaşayan vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirdik. Olay birkaç güne dükkana girip girmeme konusunda başlayan tartışmayla bu noktaya geldi. Bu olayın bir öfke patlamasına dönüşmesi Türkiye’nin geldiği durumu göstermektedir. Bir incir çekirdeğini doldurmayacak bir tartışmanın bu noktaya gelmesi düşündürücü.

Vahim tabloyu ortaya çıkaran ayrıştırıcı siyasi dildir. Suruç’ta çok sayıda sivil yurttaşımızda silah olduğunu fark ettik. Bu kadar sivil vatandaşın nasıl bu kadar silahlandığını sorgulamak gerekiyor. Bu silahlanmanın küçük bir kıvılcımla ne duruma geldiğini hep birlikte gördük. Devlet güvenlik görevini derhal yerine getirilmelidir. Otopsi raporlarının derhal açıklanması ve vehim iddiaların biran önce aydınlatılmalıdır. Devletin tarafsız olarak bu olaya eğilmesi gerekiyor. Bu olayın seçimlere az bir süre kala yaşanması hepimizi daha dikkatli olmaya sevk ediyor.