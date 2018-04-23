CHP, Akşener'i ikna etmeye çalışıyor: Tek aday 'Gül' olabilir iddiası

CHP'nin İyi Parti'nin seçimlere girmesi için verdiği 15 vekilin ardından görüşmeler hız kazandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'muhalefetin' tek adayı için Akşener'i adaylıktan vazgeçirmeye çalışacağı ve ortak aday önereceği ileri sürüldü. Kulislerde bu ismin Abdullah Gül olabileceği belirtiliyor.

24 Haziran seçimleri öncesi dün fiilen CHP-İyi Parti ittifakı kurulurken, iki partinin vekil transferiyle birlikte görüşmeleri hız kazandı.

CHP ile İyi Parti arasındaki yoğun görüşmeler sürerken, bir tek aday iddiası gündeme geldi.

CHP'nin adaylığını ilan eden Meral Akşener'i tek bir ortak aday için ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

Akşener ikna edilirse, parlamento seçiminde değişik ittifak seçenekleri gündeminde olan muhalefet, AKP-MHP ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı tek adayla çıkacak.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, CHP’nin milletvekili hamlesinin ardından YSK’nin İyi Parti’ye seçim vizesi veren kararının açıklandığı saatlerde CHP’li kurmay heyet, Akşener’le bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilindeki görüşmede CHP heyetinin beklentisini, parlamento seçimlerinde yapılacak farklı ittifaklardan daha çok cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin bakış açıları oluşturdu. CHP, Akşener’e, muhalefet partilerinin ortak bir adaya yönelmesi önerisiyle gitti. Akşener’in, geriye doğru ve 24 Haziran’da seçim kararı sonrası da aday olduğunu açıklaması, CHP’nin önerisini zorlaştıran en önemli unsur oldu.

KARAMOLLAOĞLU ETKİSİ

Edinilen bilgilere göre CHP heyetiyle görüşmesinde de Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki netliğini sürdürdü. Ancak CHP heyeti, görüşmeden ilk turda muhalefet partilerinin tek aday üzerinde anlaşması konusunda Akşener’le görüşmelerin sürdürülebileceği izlenimi ile ayrıldı. Bugün ilk olarak SP lideri Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Bu görüşmede ilk turda ortak aday arayışının ağırlıklı değerlendirme konusu olması bekleniyor. Ardından Akşener’in, muhalefetin tek adayının bulunması ve gösterilmesi konusunda ikna edilmesi için Karamollaoğlu’nun da devreye girebileceği belirtiliyor. İyi Parti ile SP’nin en yakın ittifak edecek partiler olarak görülmesi nedeniyle Karamollaoğlu’nun Akşener’in tek adaya ikna edilmesi yolunda etkili olabileceği kulislerde konuşuluyor.

Akşener’in ikna edilmesi halinde cumhurbaşkanı adayı konusundaki iki seçenek şöyle:

* Tüm partiler ortak aday gösterir. "Muhalefet partileri" bir araya gelerek belirledikleri bir ismi ortak aday olarak açıklar. Parlamento seçimlerinde tek tek partilerin kampanyalarıyla birlikte ortak cumhurbaşkanı adayı için de kampanya yürütülür.

* Tek ortak aday bağımsız çıkar. Bu durumda muhalefet partilerinin hiçbiri aday çıkarmaz. Bağımsız aday, parlamenter sisteme dönülmesi, kuvvetler ayrımının oluşturulması başta olmak üzere muhalefet partilerinin üzerinde birleşeceği ilkeleri ilan eder. Parlamento seçimlerinde her parti kendi kampanyasını yürütür ve bağımsız aday için oy ister.

GÜL İDDİASI

Bu arayış ve görüşmeler sonrası kulislerde bir kez daha 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adı konuşulmaya başlandı.

Partiler arasındaki görüşmelerde iddiaya Gül’ün ismi gündeme gelmedi. Ancak kulislerde ortak aday noktasına doğru gidilmesi halinde Gül’ün durumuna ilişkin olarak, kendi kişisel tercihinin hiç bilinmemesi de dikkate alınarak, “Adaylığına ilişkin olasılık yüzde 50’nin altında. Ama yine de var” yorumları yapılıyor.

Öte yandan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de benzer bir iddiayı gündeme getirerek, şu ifadeleri kullandı: