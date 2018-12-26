CHP adayı Ekrem İmamoğlu: Erdoğan ve Topbaş'tan görüşme talep edeceğim

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan görüşme talep edeceğini söyledi.

Sözcü'den Deniz Zeyrek, İmamoğlu'nun açıklamalarını köşe yazısında şu sözlerle aktardı:

"Kampanyaya başlamadan eski başkanları ziyaret edip önerilerini alacağım" dedi. Bugün Bedrettin Dalan ve Nurettin Sözen'le randevusu varmış. Aklıma direkt Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geldi. Sorunca, "Evet hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Kadir Topbaş'tan görüşme talep edeceğim" karşılığını verdi. İlk izlenim, İmamoğlu'nun klasik bir CHP'li olmadığıydı. Tatlı dili ile birçok kapıyı aralayacağını da düşündüm. Yeni bir isim olması, hedef tahtasına konulmasını sağlayacak bir bagajı bulunmaması da büyük avantaj. Binali Yıldırım'ın işi gerçekten zor gibi görünüyor.