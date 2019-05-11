CHP, 23 Haziran için seçmen bilgilerini içeren bir veri bankası kurdu

CHP'nin 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimdeki stratejisi netleşmeye başladı.

CHP, 23 Haziran için İstanbul’daki seçmenlere, oluşturulan bilgi bankasıyla hem yaşadığı adres hem de doğduğu memleketi üzerinden ulaşarak iki ayrı koldan kampanya yürütecek. Seçmene memleketinden gelen kanaat önderleri aracılığıyla seslenecek CHP, sahada ise mitingler yerine doğrudan vatandaşlarla bire bir iletişim kuracağı bir yöntem izleyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da yapılacak çalışmalara ilişkin “Büyük İstanbul İttifakı” tanımlaması yaptığı belirtildi.

BİLGİ BANKASI

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini tartışmalı bir şekilde yenileme kararı almasının ardından CHP, 23 Haziran’da seçmenlere ulaşmak için bu kez farklı bir yöntem izlemeye hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’daki seçmenleri takip etmek için çok büyük bir bilgi bankası oluşturan CHP, seçmenlere hem yaşadıkları semt üzerinden hem de doğdukları memleketleri üzerinden ulaşarak kampanyayı iki farklı koldan yürütecek. Seçmenler, gruplar halinde memleketlerinden İstanbul’a gelen kanaat önderleriyle buluşturulacak.

Bu kapsamda 80 ilde çalışma grupları oluşturulurken, her grup İstanbul’daki kendi hemşeri grubuna yönelik özel bir çalışma yapacak. Çalışma grupları bünyesinde kampanyaya aktif bir şekilde katılacak her memleketin kanaat önderleri de, kendi hemşerilerine Ekrem İmamoğlu’nun uğradığı haksızlığı anlatacak.