CHP 212 belediye başkan adayını açıkladı

CHP Parti Meclisi, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte adaylar açıklanmaya başladı. CHP Parti Meclisi, yerel seçimlerde partinin adaylarını belirlemeye devam ediyor. CHP’nin Eskişehir, Karaman ve Kırşehir Belediye Başkan adayları belli oldu.

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde merakla beklenen Belediye Başkan adaylarının bir bölümünün belli olduğu öne sürüldü. 6 büyükşehrin 5'indeki belediye başkanları yeniden aday gösterildi. CHP Parti Meclisi (PM), 8'i büyükşehir olmak üzere 212 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını belirledi. Toplantıya ilişkin açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun gerçekleştirdi. Torun, Aydın, Eskişehir, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'da mevcut büyükşehir belediye başkanlarıyla devam kararı aldıklarını söyledi. Torun tarafından açıklanan metne göre CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayları, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Hatay'da Lütfü Savaş, Edirne'de Recep Gürkan, Mardin'de Süleyman Sarı, Muğla'da Osman Gürün, Tekirdağ'da Kadir Albayrak, Malatya'da Soner Gökçe oldu. Ayrıca Ardahan'da Faruk Demir, Bilecik'te Semih Şahin, Çanakkale'de Ülgür Gökhan, Çankırı'da Mustafa İbişoğlu, Çorum'da Özgür Kılıç, Edirne'de Recep Gürkan, Karaman'da Emin Ege, Kırşehir'de Selahattin Ekicioğlu, Sinop'ta Barış Ayhan, Tunceli'de Yusuf Kenan Aydın belediye başkan adayı olarak duyuruldu.