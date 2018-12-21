Cezalı köprü geçişlerine ilişkin yeni karar: Geri ödenecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım köprü geçiş cezaları konusunda açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'nde Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza yazılan araç sahiplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yıldırım, 2017, 2018 yılı içerisinde geçiş yapan bazı araçların cezalı geçiş durumuna düşmesi sonucu tahakkuk eden cezalar ile ilgili toplandıklarını söyledi.

Araçların söz konusu köprülerden geçişleriyle ilgili bilgi veren Yıldırım, "Küçük kamyonetler, transporterlar, buna benzer kamyon olmayan minibüs gibi küçük ebatlı kamyonet gibi araçlar, bu araçlar da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla beraber normal şartlarda uluslararası tanıma göre ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçme mecburiyeti geldi. Buna yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı alındı. Burada üçüncü, dördüncü, beşinci sınıflarda sorun yok. Sorun, ikinci sınıfa giren yani aks uzunluğu üç metre yirmi santimin üstünde çıkan küçük araçlarla ilgili, bunlarla ilgili uygulamadan kaynaklanan sorun var, yaşanan bir mağduriyet var, bu mağduriyeti yaşayan İstanbullu kardeşlerimizle beraberiz. Hepsi bu kadar değil, 310 binden fazla hemşehrimiz var, burada sadece temsilciler var, şoförler odası başkanları var, bir de araç sahibi küçük işletme yapan hemşehrilerimiz var. Kendilerini uzun boylu dinledik, Bakan Yardımcımız, Bölge Müdürü ile beraber meseleyi anladık" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Yıldırım, konuyla ilgili düzeltici bir işlem yapacaklarını belirterek, "6001 sayılı Karayolları Kanunu’na geçici bir madde koyarak bu işi kökünden çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci iş bu. İkincisi, dava açılmışsa bu davaların düşmesi, feragat edeceksiniz. Yani cezalar kaldırılınca davalardan feragat edilecek. Ödemiş olanların da mart sonuna kadar müracaatları halinde ödedikleri para geri ödenecek" dedi.