Cezaevleri dolup taştı: Nüfusu 2019’da 270 bine ulaştı...

TÜİK’in verilerine göre, AKP'li yıllarda cezaevlerindeki doluluk oranı arttı. 2014 ile 2017 yılları arasında ise tam 88 bin kişilik bir artış oldu. 2017 yılının sonunda 232 bin olan cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısının, 2019’un ilk altı ayının sonunda 270 binlere ulaştığı belirtiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2010 ile 2013 yılı arasında cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 24 bin artarken, 2014 ile 2017 yılları arasında ise tam 88 bin kişilik bir artış oldu. 2017 yılının sonunda 232 bin olan cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısının, 2019’un ilk altı ayının sonunda 270 binlere ulaştığı belirtiliyor.

Son yıllarda Türkiye’de en istikrarlı çalışan kurumların başında cezaevleri geliyor! Her yıl bir önceki yıldan daha fazla kişinin cezaevine düştüğü Türkiye’de resmi rakamlar korkutuyor. TÜİK’in verilerine göre, 2010 ile 2013 yılı arasında cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısında 24 bin artış gözlenirken, 2014 ile 2017 yılları asında ise tam 88 bin kişilik bir artış olduğunu gözler önüne serdi. 2017 yılının sonunda cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı 232 bin 340 olurken, 2019’un ilk altı ayı ile birlikte bu rakamın 270 binlere dayandığı belirtiliyor.

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin işledikleri suçlara göre incelendiğinde 2017 yılında hırsızlık yüzde 17,3 ile başı çekerken yüzde 12,3 ile ise yaralamadan yatanlar takip ediyor. Yüzde 7,7 ile icra iflas kanunlarına muhalefet üçüncü en fazla bulunan suçlar arasında yer alırken hüküm ve tutuklu olanların eğitim durumları ise dikkat çekiyor. 2017’nin verilerine göre suç işleyenlerin başında ilkokul mezunları gelirken, lise ve dengi okullar takip ediyor. Bu verilere göre eğitim seviyesi düştükçe suç oranları artış gösteriyor.

Milli Gazete'den Birgül Kaya'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı, 2018 Mayıs ayı itibarıyla cezaevinde 250 bin 764 erkek, 10 bin 285 kadın ve 2 bin 982 çocuk olduğunu açıklarken, annesiyle birlikte kalan çocuk sayısının ise 677 olduğunu belirtti. Ancak 2019 Haziran ayı itibarıyla 864 çocuğun annesiyle birlikte cezaevinde olduğu biliniyor. Öte yandan 'FETÖ’nün darbe girişiminin ardından cezaevlerindeki doluluk oranının yüzde 120’lerin üstüne çıktığı ifade edilirken, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayılarının ise birçok ilin nüfusunu katladığı belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı’nca darbe girişimi sonrası yapılan infaz düzenlemeleri ile binlerce mahkûmun tahliye edilmesi, cezaevlerindeki doluluğa çare olmadı. Bunun üzerine bakanlık mevcut 389 cezaevinin aslında 111 bin 135 olan kapasitesini, düzenleme yaparak 213 bin 322’ye yükseltti. Ancak 'FETÖ' tutuklamaları sürdüğü için bu kapasite artırımı da yeterli olmadı. Cezaevlerindeki doluluk oranı geçtiğimiz 28 Aralık itibarıyla yüzde 121’e çıktı.