Cezaevinden eşine yazdığı mektuptaki ifade nedeniyle 'Erdoğan'a hakaret' davası açıldı

Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan hakkında, cezaevinden eşine gönderdiği mektupta yer alan ifade nedeniyle 'Erdoğan'a hakaret' suçlamasıyla dava açıldı.

Kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan hakkında, cezaevinden eşine gönderdiği mektupta yer alan ifadeler nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Sincan Kapalı T Tipi Cezaevi'nde bulunan Arslan'ın 20 Temmuz 2017'de eşine yazdığı mektuba cezaevi idaresince el konuldu. Mektupta Arslan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik hareket içeren ifadeler kullandığının görülmesi üzerine durum Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Arslan, "Sözlerim eleştiri sınırları içerisinde değerlendirilmeli, hakaret ve aşağılama içeren bir ifadem yok" diyerek kendini savundu.

Soruşturmasını tamamlayan Başsavcılık, Arslan hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, Arslan'ın 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.