Cezaevi aracı devrildi: 2 asker ile araç şoförü hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi aracının devrilmesi sonucu 2 uzman çavuş ile aracın şoförü hayatını kaybetti.
İHA
Pazar, 01 Nisan 2018 19:46

Kaza, Yenice Yazıköy'de meydana geldi.

Kardeşinin cenazesine katılan bir mahkumu alarak cezaevine götüren cezaevi nakil aracı, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre yükseklikten yuvarlanan cezaevi nakil aracındaki 2 uzman çavuş ile aracın şoförü hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 ekipleri yaralılara müdahale ettikten sonra Cumhuriyet Başsavcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 