İzmir'in Ödemiş ilçesinde öldürülen 10 yaşındaki kız çocuğu Ceylin Atik davasında karar çıktı. Küçük kızın katil zanlısı Şükriye Türkmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmedildi.
Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir’de parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik’in, 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada, Ceylin'in katili Şükriye Türkmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken eşi S.T. ve üvey annesi R.Ö.'nün beraatine karar verdi.