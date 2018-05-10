Ceylan Ertem 'gazeteciler hapiste çürümemeli' dedi, AKP'li isim rahatsız oldu

Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 'Altın Objektif' ödül töreninde 'Gazeteciler hapiste çürümemeli' diyen Ceylan Ertem'e AKP'li Murat Kelkitlioğlu 'onlar gazeteci değil' yanıtını verdi.

Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği "Altın Objektif" ödüllerinde "tutuklu gazeteci" tartışması yaşandı.

"Gazeteciler hapiste çürümemeli" diyen Ceylan Ertem'e AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu'ndan "onlar gazeteci değil" yanıtı geldi.

Ertem, törendeki konuşmasında, "Magazin gazetecileri bu kadar güzel bir tören düzenliyor. Hepimiz buradayız. Onlara sevgi, saygı, güzellikler, iyilikler diliyoruz. Ama ben sadece magazin gazetecileri için değil Türkiye’deki bütün gazeteciler için güzellikler diliyorum ve hapislerde çürümemelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Gecenin ardından sahnedeki konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ertem, “23. Altın Objektif Ödülleri’nde magazin gazetecileri jürisi beni en iyi alternatif müzik sanatçısı ödülüne layık gördüler. Ama bana -ve eminim hepimize- asıl ödül tüm gazeteciler özgürlüğüne kavuştuğun gün verilecektir. Umut, özgürlük, adalet ve hoşgörü olarak. Demi? Ozaman hepbirlikte önce ütüpyalar güzeldir diyelim sonra bu duamızı ‘yine de amin’ diyerek bitirelim" dedi.