'Çevreci Erdoğan' sadece üçüncü havalimanı için kaç ağaç kesti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapatılacak Atatürk Havalimanı'nın yerine 'Millet Bahçesi' yapılacağını söyledi. İktidarı boyunca binlerce ağacı yok eden Erdoğan, bu haberi verirken, 'Biz çevreciyiz. Bugüne kadar diktiğimiz ağaçlarla, milyarlarca ağaçla nam salmış bir iktidarız' iddiasında bulundu. Erdoğan, sadece Okluk'taki yazlık sarayı için 40 bin ağacı kestirmiş, üçüncü havalimanı için ise en az 657 bin ağacı yok etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanın devreye girmesiyle birlikte kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'nın "Millet Bahçeli" olacağını söyledi.

“Önemli ipucu vereyim bunu kimseden duymamışsınızdır. O da şu; biz çevreciyiz. Bugüne kadar biz diktiğimiz ağaçlarla milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız. Şimdi yeni bir adım daha atacağız. Bazı illerimizde millet bahçeleri kuracağız" diyen Erdoğan, bu illerin Konya, Ankara, Eskişehir ve İstanbul olduğunu söylerken, "İstanbul, en büyük müjde, belki acele ettim ama söylemem lazım. İnşallah havalimanının olduğu yere biz millet bahçesi yapacağız. Atatürk Havalimanı var ya millet bahçesi olacak. Mevcut havalimanını dev millet bahçesi haline getirmek suretiyle artık şehrin merkezinde millet bahçesi olsun. Müjde, İngiltere’nin şuranın şöyle bahçeleri var bizim de var diyeceğiz. 29 Ekim’deki açılışla birlikte burada yoğun çalışmalar başlayacak. Ankara’da eski statların yeni statlara dönüşmesiyle elimizdeki büyük alanları buna dönüştüreceğiz. İstanbul’da ilginç olan yerlerden bir tanesi de Maslak’ta alan var. Orasını da yine millet bahçesine dönüştürelim istiyoruz. Bu müjdeler fena değil" ifadelerini kullandı.

'ÇEVRECİLİKLE NAM SALDIK...'

Erdoğan'ın bu açıklaması ve çevrecilikle nam saldık iddiası akıllara iktidarı boyunca yaptığı ağaç katliamlarını getirdi.

Yırca'da 6 bin zeytin ağacının yok edilmesi, Erdoğan'ın yazlık sarayı için Okluk'ta 40 bin ağacın kesilmesi, Saray için en az 10 bin ağacın kesilmesi hala hafızalarda.

Üçüncü havalimanı projesinin resmi ÇED raporuna göre, en az 657 bin 950 ağacın kesildiği, 1 milyon 855 bin 391 ağacın ise taşındığı belirtilmiş, gerçek sayının çok daha fazla olduğu iddiası gündeme gelmişti.