Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan 'cami merkezli dönüşüm' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Cami merkezli, etrafında meydanları, parkları olan ve o meydan ve şehir etrafında konutların ve sosyal alanların yerleştiği yerlerin bir çok örneği var. Dolayısıyla bizim yapacağımız kentsel dönüşümde bu arz talebe, ihtiyaca yönelik ve öncelik sırasına göre şehirlerde bir dönüşüm olarak gerçekleştirilecek' dedi.

Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen Ankara Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'nda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "gecekondunun yerine 30 katlı bina istemediklerini" öne sürdü.

Kurum, "Yaptığımız dönüşümler şehrin silüetine uygun olan ve yapılan projeye baktığımızda 'bunu iyi ki yapmışız, çok doğru proje' dediğimiz projeler olacak" dedi.

'CAMİ MERKEZLİ DÖNÜŞÜM'

Bakan açıklamasında şunları söyledi:

"Cami merkezli, etrafında meydanları, parkları olan ve o meydan ve şehir etrafında konutların ve sosyal alanların yerleştiği yerlerin bir çok örneği var. Dolayısıyla bizim yapacağımız kentsel dönüşümde bu arz talebe, ihtiyaca yönelik ve öncelik sırasına göre şehirlerde bir dönüşüm olarak gerçekleştirilecek ve bunu bu dönüşüm içerisinde vatandaşın da içinde olduğu rızaya dayalı, değer esaslı bir proje gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

'YILLIK 25-30 BİN KONUT'

TOKİ ile kentsel dönüşümde yıllık 25, 30 bin konut hedeflediklerini belirten Kurum, "Burada bizim 'bu işten para kazanalım, kar edelim' gibi bir derdimiz yok" iddiasında bulundu.

Kurum şunları söyledi:

"Asıl olan bugün bizim de yaşadığımız depremde vatandaşımızın en az zarar görmesi. Dolayısıyla bu çerçeve bizim için çok önemli. Kentsel dönüşümü biz ikiye ayırıyoruz. İlk olarak tarihi kent merkezlerindeki kentsel yenilemeler diğeri ise çökük ve gerçekten afet riski taşıyan alanların dönüşümü. Biz şehir kültürümüzü kullanarak şehir meydanlarını da ortaya çıkarmak gerekiyor."