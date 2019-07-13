Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Ayder'deki kaçak yapılar yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ayder'de plan koşullarına uymayan 50 yapı bulunduğunu, bu yapıların Ağustos sonunda tebligat yapıldıktan sonra yıkılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Tespitlerimizde imar barışına, bölgedeki plan koşullarına uymayan 50 yapı var. Bu yapıların da ağustos ayı sonu itibarıyla gerekli tebligatları yaptıktan sonra yıkımlarını yaparak, Ayder'imizi inşallah 2020 yılı sonu itibarıyla örnek bir turizm cenneti haline getirmek istiyoruz." dedi.

Kurum, Rize'de, bir otelde düzenlenen "İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"na katıldı. Toplantının ardından Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'i makamında ziyaret eden Kurum, daha sonra alan incelemesi yapmak üzere Ayder Yaylası'na geçti.

'SİZLERİ İNCİTMEDEN, KIRMADAN, DÖKMEDEN...'

Kurum, bazı işletmecilerin salıncakların kaldırılmaması talebi üzerine, "Cumhurbaşkanımız 'Ayder'i dünyanın en güzel yeri yapın' diyor. Biz de sizleri incitmeden, kırmadan ve dökmeden buranın dönüşümünü sizlerle birlikte el birliğiyle yapacağız" ifadesini kullandı.

"Ayder Bilgilendirme Programı" toplantısı da düzenleyen Kurum, toplantı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm, millet bahçesi ve Ayder Çevre Düzenlemesi projelerine ilişkin süreçlerin ilerleme safhasını istişare ettiklerini söyledi.

Bu çerçevede dün iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede önemli kararlar aldıklarını belirten Kurum, "Hem Trabzon'umuzda hem Rize'mizde hem de diğer dört ilimizde iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek maksadıyla dere güzergahı üzerindeki yıkılma ihtimali, yine selin altında kalma ihtimali olan binaların taşınma sürecini hep birlikte görüştük ve belli kararlar aldık" diye konuştu.