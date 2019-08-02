Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Salda'ya mescit yapacağız

Burdur’da yapılmak istenen Salda Gölü Millet Bahçesi ile ilgili tartışmalar sürerken, daha önce 'tek bir çivi çakılmayacağını' söyleyen Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu kez 'Biz sadece vatandaşların geldiğinde günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar yapacağız. Duş, tuvalet, soyunma kabinleri ve mescit gibi' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Burdur’da yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Daha önce "tek bir çivi çakılmayacağını" söyleyen Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu kez "vatandaşların geldiğinde günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar yapacağız" dedi.

Korunması için çok sayıda eylem ve imza kampanyası düzenlenen Salda Gölü için ihale sürecinin başladığını söyleyen Kurum, projeyle bölgedeki çöplerin engelleneceğini iddia ederek, "Burdur'a 6 ay önce yaptığımız ziyarette vatandaşlarımızın alana ilişkin şikayetlerini işittik. Çöplerin buralarda adeta dağ oluşturduğunu dinledik. Burada araçlar kıyıya kadar gelip buradaki doğaya zarar verilip gelenlerin de buraların gezilmesini engelliyordu" diye konuştu.

'MESCİT YAPACAĞIZ'

Günlük konaklamaya müsaade etmeyeceklerini söyleyen Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"Valiliğimize verdiğimiz talimat ile kıyılara ağaç bariyerler koyduk ve alana araç parkını engelledik. 295 kilometrekarelik alanı özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Bu alanda hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Bu bölgede kaçak yapılar vardı, bunların hepsini kaldırdık. Biz sadece vatandaşların geldiğinde günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar yapacağız. Duş, tuvalet, soyunma kabinleri ve mescit gibi. Hiç bir şekilde günlük konaklamaya müsaade edilmeyecek"

