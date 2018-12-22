Çevre Bakanı, Boğaz'ın imara açılmasıyla ilgili konuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi sınırlarını değiştiren ve imara açan yasa teklifiyle ilgili konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şimdiye kadar "İmar Barışı" için 9 milyon 210 bin kişinin başvurduğunu, yapılan ödemeninse 10 milyar 350 milyon TL olduğunu açıkladı.

TBMM'ye sunulan yeni yasa teklifinde Boğaz kıyılarının da imar barışı kapsamına alınmasıyla ilgili konuşan Bakan Kurum, "Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, yasa teklifiyle ilgili konuştu. Kurum, "Teklifin içeriği Üsküdar'da, Beykoz ilçemizde ve Sarıyer ilçemizde ön görünümde olan, fiilen ön görünümde olmayan yapıların problemlerini çözmek adına teklif edilmiş bir düzenleme. Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi'nde İmar Barışı kapsamını genişleten düzenlemeyle ilgili bir soru üzerine de Kurum şunları kaydetti:

"Dün Plan Bütçe Komisyonumuza İmar Barışı'na ilişkin bir teklif sunuldu. Bu teklif sınırlarını ihtiva ediyordu. Daha önce biliyorsunuz biz İmar Barışı'ndan boğaz ön görünümünde Tarihi Yarımada, Çanakkale'de belirli alanları İmar Barışı'na dahil etmemiştik. Ancak boğaz ön görünümünde kalan Sarıyer, fiilen ön görünümünde olmayan ancak ön görünümün sınırları içerisinde yer alan alanı da İmar Barışı kapsamına almıştık. Tabii gelinen süreçte yapılan incelemeler neticesinde boğaz ön görünümünde olan ancak fiilen ön görünüm olmayan ve buradaki vatandaşlarımızın elektrik, su ve doğalgaz gibi problemlerini çözecek sınırları yeniden incelendi."