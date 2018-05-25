Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı görevden alındı

AKP'nin İstanbul Üniversitesi'ni bölme planına tepki gösteren ve çıkarılan yasayı tanımadıklarını ilan eden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı. Duran'ın görevden alınması dün Muharrem İnce'nin fakülteye yaptığı ziyaretin hemen ardından geldi.

İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesine karşı çıkan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, görevden alındı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, üniversiteleri bölmeye yönelik yasa tasarı aşamasındayken en güçlü direnişin sergilendiği yerlerden biri olmuştu. Yasanın Meclis'te kabulünün ardından Cerrahpaşa Tıp Fakülkesi'nin Akademik Kurul'u, "bölünmeme" kararı aldıklarını açıklamıştı. Duran kararı üniversite bileşenlerine duyurduğu konuşmada "Ama hiçbir şey sonuçlanmadı. O bakımdan umutla beklemeye devam ediyoruz. Akademik kurulumuzdan 'bölünmeme' kararı çıktı. Gerçekten zor bir durum sevgili öğrenciler. Ama biz hukuk çerçevesinde bu aktivitelerimizi, bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Şimdiye kadar müthiş bir mücadele verdiniz. O bakımdan hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarih yazdınız. Şimdiye kadar yaptığınız güzel mücadeleyi devam ettirmenizi bekliyoruz ve arzu ediyoruz. Bu işlerin sonunda inşallah lehimize bir sonuç çıkar. Hiçbir şey birmiş değil. Bir komisyon kuruldu. O komisyon da çalışacak. Bizlerle birlikte çalışacak. Göreceğiz bakalım süreci. İmza sürecinden (Cumhurbaşkanının) sonrası için de Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz" demişti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün Duran'ı fakültede ziyaret ederken, görevden alma kararı bu ziyaret sonrasında geldi.

Olayı sosyal medyadan duyuran İnce, "İstanbul Üniversitesi'ni bölen iktidar, bugünkü destek ziyaretimizden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'nı görevden aldı. İşte bu yüzden adayım! Ülkenin seçkin beyinlerinin kaderi, bir kişinin iki dudağı arasında olmasın diye!" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Duran, “Muharrem İnce’yi okula almamam gerektiği konusunda talimat verdiler. Ancak ben bunu kabullenemedim. Böyle bir şey mümkün değildi. Açıkça söylemek gerekirse dünkü olay ipimizi çekti” dedi.