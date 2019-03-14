Cepten yapılan sağlık harcaması yüzde 750 arttı

2002 yılında 284 TL olan kişi başına cepten yapılan sağlık harcamalarının 16 yılda yaklaşık yüzde 750 arttı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, kişi başına düşen cepten yapılan sağlık harcamalarını Meclis gündemine taşıdı. Bulut, TBMM Başkanlığına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

2003 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında uygulanan politikalarla sağlığın Anayasal bir hak olmaktan çıktığını, ticari bir alan haline geldiğini kaydeden Bulut, iktidarın, hasta-doktor ilişkisini, hizmet veren-hizmet alan; hastane-hasta ilişkisini ise, şirket-müşteri düzeyine getirdiğini söyledi. Türkiye’nin en temel sorunlarının başında cepten yapılan sağlık harcamaları olduğunu kaydeden Bulut, performans sistemi ve muayene, tetkik, tıbbi malzeme, ilaç, reçete gibi adlar altında ek olarak cepten SGK’ya vatandaşın ödediği 14 katkı-katılım payının, bu artışı körüklediğini belirtti.

VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKAN PARA YÜZDE 739 ARTTI

Kişi başına düşen cepten yapılan sağlık harcamalarının 16 yılda yüzde 739 arttığını kaydeden CHP’li Bulut önergesinde, şunları kaydetti:

“Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2002’de kişi başı sağlık harcaması 284 lirayken, 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,4 oranında artarak, 104 milyar 568 milyon TL’ye ulaşmıştır. Kişi başı sağlık harcaması, 2014 yılında 1232 TL iken, 2015 yılında yüzde 9,2 artarak, 1345 TL’ye yükselmiştir.

2016 yılı verilerine göre hane halklarının tedavi, ilaç dahil sağlık harcaması yüzde 14.5 artışla 119 milyar 756 milyon liraya yükselmiştir. Yurttaşlar bunun yüzde 16.3’ünü kendi cebinden karşılamış; kişi başı 1524 TL cepten ödeme yapmıştır.

2017 yılında ise bu rakam yüzde 22,7 artarak 24 milyar liraya, kişi başı sağlık harcaması ise yüzde 15.9 artarak 1,511 liradan 1,751 liraya yükselmiştir. 2018’de ise bu rakamın 2000 TL’yi aşıp 2100 TL’yi bulduğu belirtilmektedir.”

BAKAN’A SORULAR

Her geçen yıl bir önceki yıldan daha fazla cepten yaptığı sağlık harcamaları ile Kamu-Özel Ortaklığı ile yapılan şehir hastaneleri gibi yüksek meblağlı projelerin maliyeti vatandaşın sırtına yüklendiğini kaydeden Bulut, Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Kişi başına cepten sağlık harcaması belirlenirken hangi kriterler baz alınmaktadır?

-Özel hastanelerde yurttaşlardan alınan muayene ücretleri, muayene farkları, otelcilik hizmet bedelleri, SGK tarafından geri ödemede bulunmayan ya da belirli oranda karşılanan tanı, tedavi, tıbbi malzeme bedelleri, ilaç farkları, reçete katılım payları, geri ödeme listesinde bulunmayan ilaçlar bu veri belirlenirken hesaplanmakta mıdır?

-Vatandaşın sağlık hakkı için ödediği paraların her geçen yıl yükselmesinin nedeni nedir? Şehir hastaneleri gibi yüksek bedelli projelerin maliyeti vatandaşın sırtına mı yüklenmektedir?

-Şehir hastaneleri ayrı ayrı belirtilmek üzere toplam ne kadara mal edilmiştir? Yüklenici firmalardan sözleşmede yer alan taahhütlerini yerine getirmeyen var mıdır? Bu firmalar hangileridir?

-Vatandaşın Anayasal hakkı olan sağlığa ücretsiz olarak erişmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır?