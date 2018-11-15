Cepten sağlık harcamasında yüzde 22,7 artış: 24 milyar liraya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre cepten sağlık hrcaması yüzde 22,7 artarak 24 milyar liraya ulaştı.

Hanehalklarının tedavi, ilaç dahil sağlık harcaması, 2017 yılında yüzde 22,7 artarak 24 milyar liraya, kişi başı sağlık harcaması ise yüzde 15.9 artarak 1,511 liradan 1,751 liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘Sağlık Harcamaları İstatistikleri’ verilerine göre, hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2016 yılında yüzde 16.3 iken, 2017 yılında yüzde 17,1’e yükseldi.

Veriler, genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payının, 2016 yılında yüzde 78,5 iken, 2017 yılında yüzde 78 olarak gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Sağlık harcamaları 2017 yılında yüzde 17,4 artarak, 140 milyar 647 milyon liraya çıktı.