Cep telefonu taksit sayısında değişiklik

Tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamayacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, tablet ve bilgisayar satışlarında taksit sayısı altıyı, fiyatı 3,500 TL'ye kadar olan cep telefonu satışlarında 12'yi, bu fiyatın üzerinde olan cep telefonu satışlarında ise altıyı aşamayacak.

Bu kapsamda 3,500 TL altında fiyatı olan cep telefonlarının satışında öngörülen 12 taksit, 31 Ocak 2019 sonuna kadar uygulanacak.

Kredi kartı taksit sayısı; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışına ilişkin harcamalarda altı ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanacak.