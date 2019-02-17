Cep telefonlarına zam yolda: ÖTV oranı yüzde 50'ye çıkarılacak

Cep telefonlarındaki ÖTV oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılması planlanıyor.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan kanun teklifiyle şu anda ithal cep telefonunda yüzde 25 olan ÖTV oranı yüzde 50'ye çıkarılabileceğini yazdı. Türkmen, "Eğer yeni telefon almayı düşünüyorsanız biraz acele edin" dedi.

ÖTV matrahlarının maddede yer alan sınırlar dahilinde belirlenebilmesine imkan veriliyor" diyen Türkmen, "Kanun teklifinin 10'uncu maddesi ile cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif cellular telsiz telefon cihazlarının vergi oranlarının belirlenmesinde ÖTV matrahları esas alınarak aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde farklı dilimler ihdas edilmektedir" diye yazdı.

"Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile cep telefonu satın alırken tüketicinin ödediği ÖTV oranı cep tele %25'ten %50'ye çıkarılırsa vergiler aşağıdaki gibi artacaktır" diyen Türkmen, şu tabloyu paylaşarak, "Yukarıda açıkça görüldüğü üzere, yaklaşan tehlike büyüktür" dedi.