Cengiz-Kolin ve Kalyon projeden çekildi

Arnavutluk'a yapılacak havalimanı için masaya oturan Cengiz-Kolin ve Kalyon ihale sürecinden çekildi.

İstanbul Havalimanını işleten 5'li konsorsiyumunda yer alan Cengiz-Kolin ve Kalyon şirketleri, Arnavutluk'taki projeden çekilme kararı aldı.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, Arnavutluk'un dünyaya açılan ikinci kapısı olarak görünen Vlora kentindeki havalimanı için geçen yıl masaya oturan Cengiz-Kolin ve Kalyon, Tiran Yönetimi ile anlaşamadı ve ihale sürecinden çekildi.

Arnavutluk medyasında yer alan bilgilere göre Altyapı ve Enerji Bakanlığı yakın bir dönemde tekrar ihale sürecine başlayacak. Geçen yıl Şubat ayında Türk şirketlerinin oluşturduğu müzakere grubunun görüşmeleri Arnavutluk Parlamentosu'nda onaylanmıştı.

Türk şirketlerinin oluşturduğu 3'lü konsorsiyum, Vlora Havalimanı'nı 20 yıl süreyle yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirecekti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kurulacak havaalanının 100 milyon avro yani bugünkü kurla yaklaşık 650 milyon liraya mal olacağını ve 2020'de devreye gireceğini açıklamıştı.