Ulaştırma Bakanlığı, Diyarbakır-Mardin Demiryolu inşaatı için ihalenin niçin daha az teklif veren Ederay İnşaat’a değil de Cengiz İnşaat'a verildiğine ilişkin soru önergesini yanıtladı: Fiyat dışı unsur değerlendirmelerine göre en uygunu Cengiz İnşaat.

Diyarbakır-Mardin Demiryolu inşaatı için ihalenin daha az teklif veren Ederay İnşaat yerine Cengiz İnşaat’a verilmesinin gerekçesiyle ilgili soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan "Fiyat dışı unsur değerlendirmelerine göre en uygunu Cengiz İnşaat" dedi.

'CENGİZ İNŞAAT VARSA TEKLİFE GEREK YOK'

Kocaeli milletvekili Tahsin Tarhan, TBMM’ye sunduğu soru önergesine Bakan Turhan’ın verdiği yanıtı “akıl almaz” diye niteleyerek bakanlığın tüm ihaleleri alan Cengiz İnşaat’ı haklı çıkartmaya çalıştığını söyledi.

Tarhan “Son 5 teklifi veren şirketlerden üçünün verdiği teklif, fiyat dışı unsurlar değerlendirmesine göre düşerken, Cengiz İnşaat’ın verdiği teklif aynı kalıyor, ne hikmetse Ederay İnşaat’ın teklifi iki yüz milyon lira artırılıyor. Yani Bakanlık Cengiz İnşaat varsa teklife gerek yok, ihale onların demek istiyor" dedi.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINDA, ÇÖKEN VİYADÜKTE, HER YERDE CENGİZ İNŞAAT

Bakanlığın fütursuzca davranarak yandaş şirketlere ihale dağıtmaya devam ettiğini dile getiren Tarhan, "Üçüncü Havalimanında işçiler eylem yapıyor, sorumlusu kim aynı şirket, Viyadük çöküyor işçiler ölüyor sorumlusu kim aynı şirket, en ucuz teklifi veren firma ekarte ediliyor, başka bir şirkete ihale el altından veriliyor. Kim bu şirket yine aynı Cengiz İnşaat. Memlekette iş yapabilecek, sorumluluklarını yerine getirecek başka inşaat şirketi mi kalmadı? Bu utanmazlıkları unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.