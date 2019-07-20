Cengiz İnşaat tahsisi iptal edilen arazi için açtığı davayı kaybetti

Cengiz İnşaat, Antalya’nın Kemer ilçesinde tahsisi iptal edilen arazi için açtığı davayı kaybetti.

Cengiz İnşaat'ın turizm sektörüne giriş yaptığı Kemer'deki tatil köyü ile ilgili açtığı dava reddedildi.

Turizm Bakanlığı, 2003'te Cengiz İnşaat'a Kemer'de tatil köyü tahsis etmişti. Daha sonra tatil köyünün yanındaki arazinin imar planı değiştirilince başka firmalardan başvuru da alınmadan bu arazi de Cengiz İnşaata verildi. Ancak firma bu araziyi daha sonra bir Rus firmasına kiraladı. Bunun üzerine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) dava açtı ve arazi tahsisi ile imar planı değişiklikleri mahkemece iptal edildi. Bu gelişme sonrası tazminat davası açan Cengiz İnşaat'ın talebi de reddedildi.

Son olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuran firma, yüksek mahkemeden de olumsuz cevap aldı, Mehmet Cengiz'in sahip olduğu Cengiz İnşaat'ın başvurusu reddedildi.