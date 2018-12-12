Cengiz Holding binasında bomba bulundu

İstanbul Üsküdar’ın Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Cengiz Holding binasında bomba ihbarı üzerine arama başlatıldı. Holding'in binasının güvenlik görevlisi duvarda iple bağlanmış pet şişe görerek durumu polise bildirdi.
Bomba imha uzmanı ekiplerin yaptığı incelemede, şüpheli paketin el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi. Fitil ateşlemeli parça tesirli el yapımı patlayıcının düşük etkili olduğu belirtildi.
Olay yerine gelen ekipler, bina etrafındaki sokak yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, ipe bağlı pet şişede zaman ayarlı bomba düzeneği olduğunu tespit etti. Bomba düzeneğini etkisiz hale getiren ekipler, incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.