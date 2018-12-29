CENESEX 30 yaşında: Komünist LGBT'lerden kutlama mektubu

Küba'da tam 30 yıl önce kurulan ve dünyanın önde gelen LGBT örgütlerinden olan CENESEX'in kuruluş yıldönümü kutlanıyor. Türkiye Komünist Partisi (TKP) LGBT Komisyonu Komünist LGBT'ler, CENESEX'e bir mektup gönderdi.

Devrimci Küba’da LGBT hakları denince ilk akla gelen kurum, kısa adı CENESEX olan Centro Nacional de Educación Sexual (Ulusal Cinsellik Eğitimi Merkezi) adlı kurum. 28 Aralık'ta (dün) kuruluş yıldönümü kutlanan CENESEX'e, Türkiye Komünist Partisi (TKP) LGBT Komisyonu olarak faaliyetlerini sürdüren Komünist LGBT'ler tarafından bir kutlama mektubu iletildi.

Mariela CASTRO ESPÍN’in şahsında CENESEX'e iletilen mektupta şöyle denildi:

Daha adil ve bağımsız bir dünya için mücadele eden halklara 60 yıldır ışık tutan devrimci Küba devleti ve halkını selamlıyoruz. 28 Aralık 2018’de 30. yılını geride bırakacak olan Ulusal Cinsel Eğitim

Merkezi’nin (CENESEX) çalışmalarını ilgiyle takip ediyor ve takdir ediyoruz. CENESEX’in değerli katkılarıyla Küba tüm dünyaya sömürüye karşı eşit yurttaşlık için örnek oluşturuyor. Yeni dönemde Küba’nın her açıdan insani gelişkinliğinin ilerleyeceğine inancımız tamdır. Türkiye Komünist Partisi LGBT Komisyonu olarak ayrımcılığın, şiddetin, adaletsizliğin son bulabileceği sosyalist bir düzen kurmak için örgütleniyor, örgütlenirken sosyalist Küba’nın CENESEX deneyimini dikkatle izliyoruz. Türkiye Komünist Partisi LGBT Komisyonu CENESEX’in otuzuncu yılını kutlar, ve bu zamana kadar emek vermiş tüm yurttaşları, gönüllüleri, hak savunucularını saygıyla selamlar. Devrimci selamlarımızla..."