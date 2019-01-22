Cemile Bayraktar bile isyan etti: Sizin gibi düşünmeyen başörtülülere...

Haziran Direnişi sırasında Kabataş yalanının en büyük savunucularından biri olan, ataması yapılmayan öğretmenlerle dalga geçen mesajlar paylaşan Cemile Bayraktar, bu kez üniversitelerde yaşanan kadrolaşmaya tepki göstererek, 'Bunlar bize gazetecilik yaptırmaz, akademik çalışayım demiştim, sanırım orayı da engelliyorlar' dedi.

Haziran Direnişi sırasında Kabataş yalanını gündeme getiren isimlerden biri olan, geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerden önce ise ataması yapılmayan öğretmenlerle "Seçime az kaldı ama 'atama bekleyen öğretmenler' hâlâ başımızın etini yemek için tweet atmaya başlamadı, endişeliyim" mesajıyla alay etmeye çalışan Cemile Bayraktar, bu kez kendisi isyan etti.

"Ben de diyorum ki biz dirsek çürüttük, okuldan bir şeye fırsat bulamadık, dereceye girdik ama hâlâ bir arpa boyu olamadık, bu ‘arkadaşlar’ okula gitme zahmeti göstermeden nasıl akademisyen, öğretim üyesi oldu? Meğer Üni açıp bunlara kadro dağıtmışlar, vakıf, özel, devlet..." diyen Bayraktar, "Bunlara akademisyenlik dağıtan ‘kankaları’ da bir süre önce üst düzey göreve getirildi, yaşadığım hayal kırıklığını anlatamam oysaki bize 'çalışan emeğinin karşılığını alır' demişlerdi, bunlar bize gazetecilik yaptırmaz, akademik çalışayım demiştim, sanırım orayı da engelliyorlar. Neyse başınıza bir şey gelirse Cemile Bayraktar’ın ahı nedeniyle geldi deyin, öyle ah ettim yani..." ifadelerini kullandı.

Daha bir yıl önce ataması yapılmayan öğretmenleri hedef alan Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı açıklamaya şöyle devam etti: