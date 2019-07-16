Cemil Çiçek'ten yeni parti açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanan eski bakan Cemil Çiçek, yeni parti ve AKP'deki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'e konuşan Çiçek, "Yeni partileri eskiler doğurur. Yeni parti eskinin yapamadıklarını gerekçe göstererek devreye girmeye çalışır. Eski parti gerekçedir, ama yeni parti sadece bu gerekçeyle hayat bulmaz. Ancak kendi çerçevesi yeni bir şeyler söylüyorsa onun karşılığı olur" dedi, AKP'ye ise "tevbe" çağrısında bulundu.

Taşgetiren'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“- Yeni partileri eskiler doğurur. Yeni parti eskinin yapamadıklarını gerekçe göstererek devreye girmeye çalışır. Eski parti gerekçedir, ama yeni parti sadece bu gerekçeyle hayat bulmaz. Ancak kendi çerçevesi yeni bir şeyler söylüyorsa onun karşılığı olur.”

Çiçek “Mevcut”la ilgili bir not daha düştü:

“- Mevcudun toplumla ilişkisinde problemler oluşmuşsa, o da “Demokratik bir tevbe yapmalı, hatalarını görmeli, kendini güncellemeli.”

Çiçek’in “Anavatan tecrübesi” vardı. Özal’ın yakınında bulunmuştu. Şunları söyledi:

“- Anavatan Partisi, hem kuruluş safhası hem de dağılma süreci açısından yeni parti girişimleri için de mevcut partiler için de iyi bir örnektir.

“Anavatan Partisi, Turgut Özal’ın Aydınlar Ocağında verdiği bir konferanstaki düşüncelerinin siyasi parti hüviyetine bürünmesidir. Sorunlar tespit edilmiş, çözüm yolları belirlenmiş, öyle yola çıkılmıştır. Dağılma sürecinde de sorunlar görülmemiş, yolsuzluk sanığı bir adam Milli Savunma Bakanı yapılmış, Papatya rezaleti ortaya çıkmış, içerde sancılar oluşmuş ve Anavatan tarihe gömülmüştür.”

Cemil Bey’in son sözleri “Demokrasinin ana çerçevesini hatırlatmak” ve “ibret almak” üzerine.

“Demokrasi kurallar rejimidir. Kurallar söz konusu olduğunda “Kahramanlar”a gerek yoktur. İsimlerden bahsetmiyorum, genel kuralları ifade etmeye çalışıyorum. “Tecrübe dükkan açsa iflas eder” bunu biliyorum ama, siyasetçi de yaşananlardan ibret almazsa tarih tekerrür eder. Osmanlı 400 sene bunu başaramadığı için tarih oldu.”