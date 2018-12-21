Cemil Çiçek'in kızı da konkordato başvurusu yaptı

Eski Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in kızı İclal Cicioğlu ve damadı Zeynel Anıl Cicioğlu konkordato başvurusunda bulundu.

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’nda çıkarılan karara göre Cemil Çiçek'in kızı İclal Cicioğlu ve damadı Zeynel Anıl Cicioğlu için konkordato talep edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, aynı zamanda Zeynep Anıl Cicioğlu’nun Yönetim Kurulunda olduğu ADT Demir Akaryakıt İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti ve Palas İnşaat Sanayi Tic. A.ş konkordato talep etti. Mahkeme şirkete ve şahıslara yönelik geçici mühlet süresi verdi. Bu durumda hem sahışlara hemde firmalara herhangi bir haciz işlemi uygulanamayacak.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordatoda, mali sıkıntıya giren şirket icra hukuk mahkemesine başvuruyor. İflas ertelemede süre 1 yıl olmasına karşın konkordatoda 3 aylık süre tanınıyor. Mahkemenin verdiği bu süre içinde atanan konkordato komiseri, alacaklılar ile masaya oturuyor.

Alacaklılara yapılan teklifte, borcun bir miktarından feragat etmeleri talep ediliyor. Alacak miktarının üçte ikisini temsil eden kişi ve kurumların sunulan teklifi kabul etmesi ile birlikte mahkeme konkordato kararı veriyor. Bu kararın tasdikini ise ticaret mahkemesi yapıyor. Ticaret mahkemesi alınan kararı tasdik ederse, borçlar belirlenen süre içinde ödeniyor. Ancak, mahkemenin, kararı tasdik etmemesi halinde şirket hakkında direkt iflas kararı veriliyor.