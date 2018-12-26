Cemil Candaş cinayetinde istenen ceza belli oldu

Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin davanın mütalaasında 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken, 3 sanık hakkında ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Avcı, Şenol Şahin, Rıza Keten ve Engin Gölve ile başka suçtan tutuklu sanık Bilal Yaman getirildi.

Öldürülen Cemil Candaş'ın eşi Nurcan Candaş ile kardeşi Cemal Candaş, Naci Candaş ve Çağlar Candaş ile Çağlar Candaş da duruşmada hazır bulundu.