Cemil Bayık Washington Post'a yazdı, İbrahim Kalın tepki gösterdi

Washington Post, PKK yöneticisi Cemil Bayık’ın ‘Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu harcamayalım’ başlıklı yazısını yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazeteyi ‘terör örgütü propagandası yapmak ve ABD yasalarını çiğnemekle’ suçladı.

PKK yöneticisi Cemil Bayık, ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesine "Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu harcamayalım" başlıklı bir makale yazdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Washington Post'u "terör örgütü propagandası yapmak ve ABD yasalarını çiğnemekle" suçladı.

Bayık yazısında "Uzun süredir devam eden bu sorunu kalıcı bir çözüme ulaştırmak için önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı kaçırırsak bir nesil boyunca benzer bir fırsat göremeyebiliriz" ifadelerini kullandı.

‘YALNIZCA ERDOĞAN’IN PARTİSİYLE ÇÖZÜLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNECEK KADAR SAFTIK’

BBC Türkçe’nin aktardığına göre makalesinde PKK'nin 2000'lerin başından beri devletle yaptığı görüşmeleri, ateşkesleri ve 2015'te biten “çözüm süreci”nin ardından Suriye'deki gelişmeleri anlatan Bayık, "Bu zorluklarla başa çıkarken biz de hatalar yaptık" dedi. Bayık şöyle devam etti:

"Kürt meselesinin yalnızca Erdoğan'ın partisiyle diyalog kurarak çözülebileceğini düşünecek kadar saftık.

Bu kadar kompleks ve diğer sorunlarla bağlantılı bu çatışmayı çözmeye çabalarken, Türkiye'deki tüm demokratik güçleri sürece katmak için daha fazla çaba sarf etmeliydik. Aynı şekilde Orta Doğu ve dünyadaki demokrasi yanlısı güçleri Türkiye'nin demokratikleşmesine ve Kürt sorununun çözümüne katkı sunmak için mobilize etmeliydik."

Kürt sorununun Türkiye sınırları içinde siyasi bir çözüme ulaşması için müzakerelere açık olduklarını söyleyen Bayık, esas müzakerecinin Abdullah Öcalan olduğunu ve Öcalan'ın müzakere sürecinde rahat bir şekilde çalışabilmesi için cezaevindense güvenli bir evde bulunması gerektiğini savundu.

Türkiye'nin ulus kavramını yeniden ele alması, farklı kültürel ve etnik kimliklere alan açması gerektiğini savunan Bayık bu yeni anlayışın Ankara'nın etkisini azaltacak yeni bir yönetim şeklinde karşılık bulması gerektiğini ileri sürerek "Türkiye Kürt meselesini çözerek Orta Doğu'da demokrasi, istikrar ve barışı ilerletme konusunda kararlı bir rol oynayabilir" diye yazdı.

İBRAHİM KALIN: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İZAH EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Washington Post'a "ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir" sözleriyle tepki gösterdi.

Kalın "Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir. Bu durum, El-Kaide yahut DEAŞ terör örgütünün bir mensubuna gazete yazısı yazdırmaktan farksızdır. Bir terör örgütünün başını Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek, her şeyden önce Kürtlere yapılmış bir hakarettir" dedi.