Çemberlitaş'da Solcu Dergisi'ne engelleme girişimi

Çemberlitaş Anadolu Lisesi'nde Solcu Dergisi'nin dağıtımını yapan TKG üyeleri, okulun öğretmenleri tarafından engellenmeye çalışıldı.

Yeni dönemde liseliler tarafından yoğun ilgiyle okunan Solcu Dergisi, bugün Çemberlitaş Anadolu Lisesi önünde engellemeyle karşılaştı. Okul öğretmenleri tarafından "okulda siyaset istememe" gerekçesiyle derginin öğrencilere ulaştırılması engellenmeye çalışıldı.

Öğrenciler gericilik karşısında uygulanmayan siyaset yasağının solculara uygulandığını dile getirerek tepki gösterdiler.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üyelerinin yaptığı dağıtım sırasında dergiyi edinmek isteyen öğrencileri, bazı öğretmenlerin "alın da görün" diye tehdit ettiği belirtildi. Bu sırada kendilerinin de solcu olduğunu belirten bazı öğrenciler TKG üyelerine destek verdi. Dergiyi incelemek için yaklaşan öğrenciler sözkonusu öğretmenler tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bazı öğretmenlerin fiziksel müdahalesini öğrencilerin elinden dergileri almaya kadar vardırdığı görüldü.