Cemal Kıral yaşamını yitirdi

Yaşamı boyunca mücadele içinde yer alan Cemal Kıral, Bulgaristan'da Dimitrovcu Gençlik üyesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu üyesi, Türkiye Komünist Partisi'nin atılım yıllarında TKP Ege Yöre Sekreteri ve TKP Merkez Komite üyesi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 3. Bölge Temsilciliği ile Türkiye Maden-İş Genel Merkez Temsilciliği yapmış, sosyalist hareketin parçası olmuştur.
Cenazesi, 18 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 11:00’de Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir şubesi önünden, öğle vakti Alsancak Hocazade Camii’nden uğurlanacak.