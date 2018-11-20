'Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları nasıl elde edildi?' sorusuna ilk yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cemal Kaşıkçı cinayeti kayıtlarının Türkiye'nin Suudi Arabistan Konsolosluğu'nu dinlemesiyle elde edilip edilmediğine ilişkin bir soruya, 'Konsolosluğun içerden dinlenmesi diye bir şey yok, ses kayıtlarının kaynağını açıklamıyoruz' yanıtını verdi.

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu için Kanada'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya dair konuşan Akar, "Bildiğiniz gibi 18 kişi bu işin içinde. Şimdi onlar Suudi Arabistan'da tutuklular. Türk makamları, bu zanlıların yargılanmak üzere Türkiye'ye gönderilmesini istedi. Bildiğiniz gibi elimizde bazı deliller var ve bunları NATO ülkelerinin bazılarıyla paylaştık. İngiltere, ABD, Kanada, Fransa ve Almanya gibi…" derken, paylaşılan delillerin ses kayıtlarını da içerdiğini söyledi.

Ses kayıtlarının şu an kamuoyu ile paylaşılmayacağını belirten Akar, "Konsolosluğun dinlenip dinlenmediğine dair pek çok soru soruluyor. Bu Türkiye açısından sık başvurulan bir uygulama mı?" sorusuna, "Konsolosluğun içeriden dinlenmesi diye bir şey yok. Ses kayıtlarının kaynağını açıklamıyoruz. Bu sizin yorumunuz. Ses kayıtları istihbaratımızın elinde" yanıtını verdi.

"Türkiye, Muhammed bin Selman'ı mı suçluyor?" sorusuna da yanıtlayan Akar, "Şu anda elimizde bazı deliller var ve bunları birçok ülkeyle paylaştık. Savcılığımız olayı her açıdan inceliyor" dedi.