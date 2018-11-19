'Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları nasıl elde edildi?' sorusuna ilk yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, ses kayıtlarının nasıl elde edildiği ve Türkiye'deki tutuklu gazeteciler hakkında BBC'ye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cemal Kaşıkçı cinayeti kayıtlarının Türkiye'nin Suudi Arabistan Konsolosluğu'nu dinlemesiyle elde edilip edilmediğine ilişkin bir soruya, "Konsolosluğun içerden dinlenmesi diye bir şey yok, ses kayıtlarının kaynağını açıklamıyoruz" yanıtını verdi.

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu için Kanada'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya dair konuşan Akar, "Bildiğiniz gibi 18 kişi bu işin içinde. Şimdi onlar Suudi Arabistan'da tutuklular. Türk makamları, bu zanlıların yargılanmak üzere Türkiye'ye gönderilmesini istedi. Bildiğiniz gibi elimizde bazı deliller var ve bunları NATO ülkelerinin bazılarıyla paylaştık. İngiltere, ABD, Kanada, Fransa ve Almanya gibi…" derken, paylaşılan delillerin ses kayıtlarını da içerdiğini söyledi.

KONSOLOSLUK DİNLENDİ Mİ?

Ses kayıtlarının şu an kamuoyu ile paylaşılmayacağını belirten Akar, "Konsolosluğun dinlenip dinlenmediğine dair pek çok soru soruluyor. Bu Türkiye açısından sık başvurulan bir uygulama mı?" sorusuna, "Konsolosluğun içeriden dinlenmesi diye bir şey yok. Ses kayıtlarının kaynağını açıklamıyoruz. Bu sizin yorumunuz. Ses kayıtları istihbaratımızın elinde" yanıtını verdi.

"Türkiye, Muhammed bin Selman'ı mı suçluyor?" sorusuna da yanıtlayan Akar, "Şu anda elimizde bazı deliller var ve bunları birçok ülkeyle paylaştık. Savcılığımız olayı her açıdan inceliyor" dedi.

TÜRKİYE'DE TUTUKLU GAZETECİLER

Cezaevinde bulunan gazetecilerin sorulması üzerine Akar "Türkiye'de cezaevlerindeki hiçbir gazetecinin durumu ile Cemal Kaşıkçı olayı arasında benzerlik yoktur. Hapistekiler kapalı kapılar arkasındaki faaliyetleri nedeniyle haklarında hazırlanan dosyalar kapsamında cezaevindeler. Bunların hiçbiri gazetecilik faaliyetlerinden dolayı cezaevinde değil. Bu asla gerçekçi değil" dedi.

Akar cezaevindekilerin gazeteci olmadığını söyleyerek "Onlar gazeteci değil. Gazeteci unvanına sahip olabilirler ama... Türkiye'deki dava dosyalarını diğerleriyle karıştırmayın. Eğer çok ilgiliyseniz, savcılığa ve mahkemeye gidip onların ne yaptıklarına dair bilgi alabilirsiniz" sözlerini kullandı.