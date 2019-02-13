Cemaatin iki kritik ismi gözaltına alındı

‘FETÖ’ üyesi olduğu iddiasıyla aranan eski emniyet mensubu Osman Karakuş ve Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu olarak bilinen Zahide Üner, Muğla’da yurtdışına çıkmak üzereyken gözaltına alındı.

“FETÖ” üyesi olduğu iddiasıyla aranan eski emniyet mensubu Osman Karakuş ile Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olarak bilinen Zahide Üner, yurtdışına çıkmaya çalışırken Dalaman Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Zahide Üner’in getirildiği Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nden İstanbul’a sevk edileceği öğrenildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, aynı zamanda İstanbul Barosu’na üye avukat da olan eski emniyet mensubu Karakuş, Gülen Cemaati’nin kritik isimlerinden biri olarak biliniyor. Karakuş, 90'lı yıllarda Cemaatin Emniyet yapılanmasına öncülük eden isim olarak biliniyor.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'a bakan “üst yargı imamı” olduğu ileri sürülen Osman Karakuş iddialara göre, üst yargıdaki kritik davaları etkileyen kişiydi.

POLSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAPTI

Karakuş Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da bir süre yürütmüştü.

TFF'DEKİ CEMAAT ÖRGÜTLENMESİ

Karakuş'un Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyeliğine seçilerek, futboldaki Cemaat yapılanmasını sağladığı da iddia edildi. 2 Şubat 2014'te “FETÖ imamı” olarak ismi çıkan ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyesi olan Karakuş'un, “Yargıda en etkili ikinci isim” olduğu yazıldı. Bu yayınlardan 1 yıl sonra Karakuş'un TFF ile ilişkisi kesilirken, hakkında yakalama kararı ise 1,5 yıl sonra, Ekim 2015'te çıkarıldı.

ÜNER İÇİN ‘FETÖ’ SORUŞTURMASI AÇILMIŞTI

ABD'de yaşayan Dr. Yalçın Ayaslı, sahibi olduğu Bora Jet’i (Bora Jet Havacılık Taşımacılık Uçak Bakım Onarım AŞ) iki yıl önce SBK Holding’e sattı. Satıştan kısa süre sonra şirketin faaliyetleri durduruldu. Hava yolunu alan şirket, dolandırıldıkları iddiası ile savcılığa başvurdu.Yürütülen soruşturma sonrası Ayaslı ve Zahide Üner hakkında, 253 milyon TL zarara yol açtıkları gerekçesiyle, “Nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla 3 yıldan 10 yıla hapis istemi ile İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Anılan davanın yanı sıra “FETÖ üyeliği” suçlaması ile ayrı bir soruşturma dosyası açıldı. Bu soruşturmada, şüpheli olarak yer alan isimler arasında, Ayaslı ve Üner’in dışında, “FETÖ’nün yargı imamı” olarak adı gündeme gelen Osman Karakuş ve firari avukat Halil İbrahim Koca’nın yer aldığı anlaşıldı.

Av. Koca’nın ismi, Tarkim Havacılık soruşturması ile de gündeme gelmişti. Av. Koca ve Tarkim’in firari sahibi Ömer Faruk Bayındır’ın Bora Jet’te bir dönem düşük oranda hissesi bulunuyordu. İddiaya göre, Av. Koca’yı, Ayaslı ile “FETÖ"nün yargı imamı Osman Karakuş tanıştırdı.