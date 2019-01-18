Cemaat'in 'Bilal Erdoğan planını' açıkladılar

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, 25 Aralık operasyonunda Bilal Erdoğan'ın gözaltına alınması durumunda yapılacaklara ilişkin bir habere yer verdi.

Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturması sonrası usulsüzlükler yaptıkları ileri sürülen 13’ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davanın bin 100 sayfalık gerekçeli kararı açıklandı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından yazılan gerekçeli kararda, Cemaat'in savcısı Muammer Akkaş tarafından 96 kişiye “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet” suçlarının yöneltildiği, 25 Aralık günü çıkarılan arama ve gözaltı kararında ise 41 kişinin isminin geçtiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında gözaltı kararı verilmediği, bilgisine başvurulmak için ifadeye davet edilmesinin planlandığı belirtildi. 2012 yılında İnternet Andıcı soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan ve ardından tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a uygulanan planın, Bilal Erdoğan için de düşünüldüğüne dikkat çekildi.

Bilal Erdoğan’ın Kısıklı’dan emniyete götürülürken çekilen görüntülerinin basına servis edilip algı operasyonunun ilk adımının atılacağı, sonrasında “Oğlu gözaltında olan bir lider” diye dünyaya servis edilecek haberlerle Erdoğan’ın istifaya zorlanacağı ileri sürüldü.