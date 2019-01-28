Cemaate övgü yağdıran müteahhit CHP adayı yapıldı

Fethullah Gülen cemaati hakkında 'Hizmet hareketini kutluyorum' diyen müteahhit Ali Engin, İzmir'in Narlıdere ilçesinde CHP adayı olarak atandı. İzmir il başkanlığı yaptığı dönemde Gülen cemaatine övgüler yağdıran Engin, Türkçe olimpiyatlarından dolayı göğsünün kabardığını söylemişti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), İzmir'in Narlıdere ilçesine belediye başkanı adayı olarak müteahhit Ali Engin'i atadı.

Daha önce CHP'nin İzmir il başkanlığını da yapan Ali Engin, Fethullah Gülen cemaatine övgüler yağdıran bir isim olarak biliniyor.

CEMAATE YÖNELİK OPERASYONA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ali Engin, CHP İzmir il başkanı olduğu dönemde, Fethullah Gülen cemaatinin Emniyet'teki yapılanmasına yönelik operasyona sert tepki göstermişti. Engin, İzmir Adliyesi’ne gelerek yasa dışı dinleme iddialarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ailelerini ziyaret etmişti. Ziyarette operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Engin, “Ülkemizde en büyük zulüm yaşanıyor. Cumhurbaşkanının eşi ’28 Şubat’tan daha kötü günler yaşıyoruz’ dedi. Evet 28 Şubat az gelir. 12 Eylül darbesi diyebiliriz. Maalesef ulusça en kötü günleri yaşıyoruz” demişti.

CEMAATE 'HİZMET HAREKETİ' DEMİŞ, KUTLAMIŞTI

Müteahhit Ali Engin, Gülen cemaatinin yayın organı Cihan Haber Ajansı'na verdiği röportajda, "Ne varsa hizmet hareketine atmaya çalışıyorlar, bu doğru değil. Hizmet hareketini kutluyorum. Hükümetin baskısına rağmen 30 milyar dolar ihracat yapan kuruluşları var, hükümetten korkmuyorlar, cesurca davranıyorlar, TUSKON'a sahip çıkıyorlar. Bu iyi bir şey. Buna direnmenin bir yolu var, o da arkasında pislik olmayacak, yoksa direnemezsin. Demek ki öyle bir pislik yok ve bu insanlar temiz. Bu cesur insanları hakikaten kutluyorum. Aklı olan, vicdanı olan bu hizmetleri takdir eder" sözleriyle cemaate övgüler yağdırmıştı.

GÜLEN TÜRKÇE’Yİ YAYMA FAALİYETİ YÜRÜTÜYORMUŞ

Ali Engin, 2014 yılında da Gülen cemaatinin kapatılan yayın organı Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, "Erdoğan uydurma delillerle Fethullah Gülen'i hedef alabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Engin, Fethullah Gülen’in yüzlerce ülkede Türkçe’yi yaymak adına faaliyetler yürüttüğünü iddia ederek Fethullahçı iş adamlarının merkezinde yer altığı TUSKON’u da Türkiye’ye ekonomik kaynak aktardığını söyleyerek tebrik etmişti.

'TÜRKÇE OLİMPİYATLARINA KATILDIM, GÖĞSÜM KABARDI'

Bir işadamı ve CHP il başkanı olarak 140 ülkede okul açılmasını eskiden beri ayakta alkışladıklarını söyleyen Ali Engin, “Hizmet hareketi okullarla, medya şirketleriyle, TUSKON’la ülkemize döviz kazandırıyor, 30 milyar dolar ihracat yapıyor. Bu ne demektir? İnsanlarımız iş buluyor, ülkemiz döviz kazanıyor, Türkiye’nin yurtdışında tanıtımı yapılıyor. En son düzenlenen Türkçe Olimpiyatları’na katıldım ve göğsüm kabardı. Bir yurttaş olarak, böylesi bir hareketi ‘haşhaşi’ gibi göstermeyi vicdanla da bağdaşır bulmuyorum” şeklinde konuşmuştu.