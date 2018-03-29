Cemaat yurdunda bir çocuk öldü, otopsi bile yapılmadı!

İsmailağa Cemaati'nin Esenyurt'taki yasa dışı 'medresesinde' 12 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Ölümün ardından ne polise ne sağlık görevlilerine bildirim yapılmadı.

İsmailağa Cemaati'nin Esenyurt'taki bir 'medresesinde' hafızlık yapan Mahmut Osman Kamış isimli 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi cemaat tarafından toprağa verildi. Otopsisi yapılmayan çocuğun ölüm nedeni ise bilinmiyor.

Sözcü'den Deniz Ayas'ın haberine göre, olay; geçtiğimiz pazartesi günü İsmailağa Cemaati’nin İstanbul Esenyurt’taki ‘medrese’ adı verilen bir yurdunda meydana geldi.

İddialara göre; yurtta yatılı olarak kalan Mahmut Osman Kamış adındaki 12 yaşındaki çocuk, Kuran okurken fenalık geçirdi. Yurt görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağzından kan geldiği bildirilen çocuğun cansız bedeni daha sonra yurt görevlileri tarafından ailesine teslim edildi. Olay sonrası ne polise ne de sağlık görevlilerine haber verilmediği öğrenildi.

Ailesinin de cemaat mensubu olduğu öğrenilen Mahmut Osman’ın cenazesi, önceki gün İsmailağa Camii’ndeki törenin ardından toprağa verildi.