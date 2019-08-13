Cemaat tutuklusunun Bylock yüklü telefonundan dikkat çeken AKP bağlantıları çıktı

Koza İpek davasında sanık olarak yargılanan Hasan Burak Sertcan'ın ByLock yüklü telefonundan dikkat çeken bağlantılar çıktı. Sertcan'ın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile 468 irtibat, eski bakan Suat Kılıç ile 117 irtibat kurduğu tespit edildi.

Koza-İpek Holding yöneticilerine açılan Cemaat davasının eklerinden dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Holdinge bağlı şirketlerden ATP İnşaat Turizm İşletmeleri AŞ’ye ait Marmaris’te bulunan Angel’s Peninsula müdürlüğünü yapan tutuklu sanık Hasan Burak Sertcan’ın ByLock yüklü telefonu ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 4 bakanlık ve eski bakanlardan Suat Kılıç ile telefon irtibatları tespit edildi.

İRTİBAT LİSTESİNDE YOK YOK

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile bu telefon arasında 468 irtibat belirlenirken, Suat Kılıç ile ise 117 arama kaydı kayıtlara geçti. Dosyaya, İpek ailesine ait özel uçakla yurtdışına gidenlerin listesi de girdi. Buna göre, Akın İpek’in özel uçağına binenler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir dönem en yakınındaki isim olan ve danışmanlığını yapan eski AKP milletvekili Ali İhsan Arslan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruma müdürü Osman Cangal’ın da yer aldığı raporlara yansıdı.

TMSF tarafından el konulan Koza-İpek Holding’in eski patronu firari Akın İpek ile kardeşi tutuklu Cafer İpek ve anneleri Melek İpek’in arasında bulunduğu 20 kişi, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Dava sürecinde ByLock yüklü “05324528211” numaralı hattın Cafer İpek Tekin’e mi yoksa sanıklardan Hasan Burak Sertcan’a mı ait olduğuna ilişkin tartışma yaşandı. Bunun üzerine mahkeme, bilirkişi raporu aldırdı. Bilirkişi Fehmi Bükcüoğlu, 30 Temmuz tarihli 37 sayfalık raporunu, mahkemeye sundu. 1 Ağustos 2013-2 Ağustos 2016 tarihleri arasına ait HTS kaydı alınarak incelenen hattın 2013 Ağustos ayı ile 2016 Mayıs ayları arasında ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı olarak kullanıldığı, bu hattın 2016 yılı mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında ise sanık Hasan Burak Sertcan adına kayıtlı olarak kullanıldığı ifade edildi.

Bilirkişi raporunda, ByLock yüklü bu telefon hattının en sık irtibat kurduğu 200 telefon numarasına yer verildi. Listede, dikkat çeken kurum ve kişilerle yapılan irtibatlar şöyle:

- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği: 468 irtibat

- Suat Kılıç: 117 irtibat

- Gençlik ve Spor Bakanlığı: 145 irtibat

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 82 irtibat

- Kültür ve Turizm Bakanlığı: 59 irtibat

- Dışişleri Bakanlığı: 47 irtibat

- Ali İhsan Arslan: 39 irtibat

- Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü: 38 irtibat

CENGİZ İNŞAAT DA ÇIKTI, BÜYÜKELÇİLİK DE...

Raporda, bu telefon numarasının İngiltere Büyükçeliği ile 67 irtibat kurduğu ifade edilirken, iletişim kurulan şirketler arasında ise iktidara yakın Cengiz İnşaat dikkat çekti. Rapora göre Cengiz İnşaat ile Sertcan’ın kullandığı telefon arasında 76 görüşme yapıldı.

Dava dosyasına, Hamdi İpek ve Cafer Tekin İpek’in sahibi olduğu ATP Havacılık AŞ’ye ait özel uçakla yurtdışına çıkış yapan kişilerin de dökümü yapıldı. Raporda, bir dönem Erdoğan’ın danışmanlığını yapan ve AKP’den iki dönem milletvekili olan Ali İhsan Arslan’ın 11 Şubat 2011, 15 Mart 2011, 23 Ekim 2012, 6 Aralık 2012, 14 Mayıs 2013, 2 Ekim 2013, 20 Ocak 2014, 8 Şubat 2015 tarihlerinde İpek ailesine ait uçakla Esenboğa ve Atatürk havalimanlarından yurtdışına çıktığı ifade edildi. 17-25 Aralık 2015 operasyonlarından sonra da Arslan’ın İpek ailesinin uçağına binmeyi sürdürmesi dikkat çekti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruma müdürü Osman Cangal’ın ise 23 Ekim 2012, 5 Mayıs 2013, 29 Mayıs 2013, 2 Ekim 2013 ve 16 Şubat 2014 tarihlerinde söz konusu uçağa bindiği tespit edildi. Arslan ve Cangal’ın 23 Ekim 2012 ve 2 Ekim 2012 uçuşlarını birlikte yapması dikkat çekti.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın kardeşi Ahmet Sait Kavurmacı da 4 Şubat 2011, 29 Mart 2012, 6 Aralık 2012, 12 Temmuz 2013’te bu uçağa binmiş.

Diğer yandan Akın İpek’e ait telefon fihristinde Erdoğan’ın eski koruma müdürü Maksut Karal’ın da adı çıktı.