Cemaat davasında eski tuğgeneral ve 5 askere müebbet

Şanlıurfa'da Cemaat'in darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Cemaat'in 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davada, tutuklu yargılanan eski 20. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Metin Alpcan'ın da aralarında bulunduğu 6 eski asker ağırlaştırılmış müebbet, 17 eski asker ise 3 yıl 9 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, 15'i tutuklu 45 sanık ile yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklandan eski 20. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Metin Alpcan, esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Cebir ve suçlamalara ilişkin delil bulunmuyor. Bana verilen yetkiler çerçevesinde görevimi yapmaya çalıştım. Tugay emniyetini kontrol altında tutmaya çalıştım. Suçsuzum, vicdanım rahat." dedi.

Diğer sanıklar da atılı suçları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 15 Temmuz 2016'da Şanlıurfa Garnizon Komutanı ve 20. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görev yapan eski tuğgeneral Metin Alpcan'ın örgütün sözde yurtta sulh konseyinden emir aldığını belirtti.

Alpcan'ın darbe girişiminden bir gün önce bu konsey tarafından gönderilen emirle Şanlıurfa'nın sıkıyönetim komutanı olarak atandığını vurgulayan savcı, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı eski kurmay başkanı kurmay albay Necat Gör'ün de sözde Osmaniye sıkıyönetim komutanı olarak atandığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, 22 sanığın da beraatine karar verdi.