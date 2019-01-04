Cemaat davasına katılan ABD'li heyetin temaslarının perde arkası...

FBI yetkililerinin de arasında bulunduğu ABD’li heyet, görüşmelerde bulunmak üzere dün Ankara’ya geldi. 5 kişilik heyet, 15 Temmuz darbe girişimin kritik isimlerinden Kemal Batmaz ve gizli tanıklar Şapka ve Kuzgun'un sorgusunu takip etti.

ABD’de FBI tarafından yapılan Cemaat soruşturmaları ve Türkiye’de yürütülen darbe soruşturmaları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen ABD heyetin Başkent’teki ilk adresi Ankara Adliyesi oldu. Aralarında ABD’de Cemaat okullarına yönelik soruşturmada görevli bir savcı ve FBI görevlilerinin de bulunduğu 5 kişilik heyet, 15 Temmuz darbe girişimin kritik isimlerinden Kemal Batmaz ve gizli tanıklar Şapka ve Kuzgun'un sorgusunu takip etti.

Habertürk'te yer alan habere göre, heyet burada darbe soruşturmalarının başında bulunan ve darbenin komuta merkezinde yaşanaları konu alan Akıncı Üssü iddianamesini yazan Başsavcı Vekili Ramazan Dinç tarafından bilgilendirildi.

Heyet daha sonra Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna geçti. Burada ABD’nin adli yardımlaşma talebi kapsamında dinlenilmesi istenen isimler Başsavcı Vekili Dinç ve Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından sorgulandı. ABD’li heyet de bu sorguya gözlemci olarak katıldı.

ABD’li heyete görüşmeler sırasında bazı bilgi ve belgeler de verildi. Tutuklu Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'in cep telefonlarının birer imajı heyete teslim edildi.