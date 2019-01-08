Cem Yılmaz: Filmlerimi bedava bile gösteririm

Film yapımcıları ile Türkiye'nin en büyük sinema işletmecisi Mars Cinema Group arasındaki krize ilişkin konuşan Cem Yılmaz, 'Salon işine el atıp, bir şeyler yapabilir misiniz?' sorusuna 'Neden olmasın? Benim için fark etmez, filmlerimi bedava bile gösteririm' yanıtını verdi.

Bilet fiyatları ve promosyon üzerinden başlayan film yapımcıları ile Türkiye'nin en büyük sinema işletmecisi Mars Cinema Group arasındaki krize ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, dağıtım şirketi Mars Cinema Group'la yaşanan krize ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Yılmaz, "Salon işine el atıp, bir şeyler yapabilir misiniz?" sorusuna "Neden olmasın? Benim için fark etmez, filmlerimi bedava bile gösteririm" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, film yapımcıları ile Mars Grup arasındaki krizin nedenini köşesine taşımış, "Film yapımcılarıyla salon işletmecileri, özellikle de Mars Grubu birbirine girdi... Film yapımcıları haklarının verilmediğini, promosyonlarla bilet fiyatlarının sürekli yükseltildiğini söylüyor. Türkiye’nin en büyük sinema işletmecisi Mars Grubu sattığı biletin yanına mısır-meşrubat promosyonları ekliyor. Hatta yüksek seyircinin olduğu seanslarda zaman zaman bunu zorunlu kılıyor..." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazının hemen öncesinde duruma tepki gösteren Yılmaz Erdoğan yeni filminin vizyona giriş tarihini ertelemiş, benzer bir mesaj Cem Yılmaz'dan da gelmişti.

Kriz Mars Cinema Group Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar'ın "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz'lar çıkar… Onlar film çekmezse çekeni bulacağız" sözleri sonrası daha da yükselmişti.